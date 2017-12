Mit Standorten in Sri Lanka, den USA und China sieht sich der Schweizer EMS-Anbieter Variosystems mit Hauptsitz in Steinach strategisch gut aufgestellt, um mit derzeit 1470 Mitarbeitern im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Dies gelingt vor allem dadurch, dass der EMS ständig die Produkte proaktiv überprüft und optimiert - ob Produktionsprozess oder das Produkt selbst. In Absprache mit dem Kunden werden Einzelkomponenten der Baugruppe ausgetauscht, sobald eine bessere Lösung auf den Markt kommt. Wird ein Bauteil vom Hersteller abgekündigt, reagiert Variosystems ebenfalls sofort und sorgt in Rücksprache mit dem Kunden für Bevorratung oder Ersatz. In solch einem Fall hat der Kunde nichts mehr mit Materialbeschaffung, Produktion und Test zu tun. Variosystems liefert damit den gesamten Support über die jeweilige Produktlaufzeit hinweg.

Ebenfalls fester Bestandteil des Variosystems-Angebots ist ein durchgehendes Servicepaket - von Entwicklung und Produktion über die Lieferung bis zum "End of Life". So entstehen optimale Prozesse in der gesamten Entwicklungs- und Produktionskette. "Für die bestmögliche Kostenoptimierung müssen wir das Know-how des Kunden so früh wie möglich mit unserem zusammenbringen und ergänzen. Man ist schneller und kostengünstiger, wenn man exakt das entwickelt, was der Kunde auch will. Je früher uns der Kunde in das Projekt einbindet, desto besser lassen sich Prozesse aufeinander abstimmen und optimieren", erklärt Norbert Bachstein. Der Geschäftsführer von Variosystems betont daher: "Nur den Produktpreis zu betrachten ist nicht nachhaltig. In einem Hochpreisland wie der Schweiz müssen wir es intelligenter, cleverer machen als andere. Das ist unsere Herausforderung."

Flexibilität in der Leistungselektronik

Kontinuierlich wird daher der Schweizer Hauptsitz in Steinach als Entwicklungs- und Technologie-Standort ausgebaut. Denn neben dem allgemeinen Trend in der Elektronikindustrie zu immer kleineren und kompakteren Baugruppen werden in der Leistungselektronik die Leiterplatten größer und dicker - dort, wo die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Dabei kommen große Masseanbindungen zum Einsatz, die viel Wärmeleistung benötigen. Mittlerweile hat Variosystems Kunden aus dem Luftfahrtbereich, die solche Baugruppen benötigen, und verzeichnet speziell in diesem Sektor einen wachsenden Bedarf. Endprodukte sind etwa spezielle Antriebe für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...