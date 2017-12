Ilkin Bananyarli, vorläufiger Insolvenzverwalter der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG, hat in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit Fachexperten geführt. Inhalt der Gespräche war die Liste, die seit vergangenem Freitag in der Öffentlichkeit thematisiert und fälschlicherweise als Mängelliste bezeichnet wird. Ilkin Bananyarli von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH sagt: "Es gibt keine Mängelliste, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...