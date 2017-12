München (ots) - Der Store ist tot, es lebe der Store? Die Veranstaltung "Retail Excellence Round Table" von rpc - The Retail Performance Company am 23. und 24. November 2017 in München widmete sich der Zukunft des physischen Geschäfts. In einer Expertenrunde, bestehend aus rund 20 Premium-Retail-Marken aus Dax-30-Unternehmen und führendem Mittelstand, wurden Fragestellungen und Lösungsvorschläge dazu diskutiert, wie der physische Handel neben der Online-Konkurrenz bestehen kann und wie seine Rolle für die Zukunft aussieht.



Der Siegeszug des Online-Handels gilt als größte Umwälzung, die den stationären Handel zum Umdenken zwingt: Eine riesige Produktauswahl, kostenlose Lieferungen, neue digitale Technologien und die Verfügbarkeit rund um die Uhr haben zur Folge, dass das Ladengeschäft mit dramatisch sinkenden Kundenzahlen zu kämpfen hat. "Der Online-Handel nimmt dem physischen Geschäft nicht nur seit Jahren Marktanteile weg, er investiert gleichzeitig auch in eigene Offline-Formate und treibt Innovationen", erklärt Jan Schemuth, Managing Director von rpc. "Um in dieser Situation relevant zu bleiben, muss sich die Rolle des klassischen Geschäfts radikal verändern und der Retail neue Wege gehen."



Im Mittelpunkt dieses Veränderungsprozesses stehen folgende Faktoren:



- In den Geschäften der Zukunft dreht sich alles um das Erlebnis. Kunden wollen nicht einfach nur Produkte erwerben, sie möchten die Marke spüren und von ihr inspiriert werden. - Ausschlaggebend für eine außergewöhnliche Customer Experience ist das Customer-Facing-Personal im Store. Die Rolle des Mitarbeiters ist zunehmend nicht mehr die des klassischen Verkäufers oder "Warenmanagers": Er wird zum Kundenmanager mit Expertenwissen, der eine Beziehung zum Kunden aufbaut und die Brand Community pflegt. - Die Verzahnung von On- und Offline-Geschäfts kreiert ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis und gewährleistet einen nahtlosen Kundenservice an jedem Kontaktpunkt. - Mit digitalen Trends wie Robotics, virtueller Realität und die Automatisierung des Einkaufens wird den Kunden eine neue Konsumwelt geboten. Der Einsatz von digitalen Technologien im Store orientiert sich am Kundennutzen und wird kein Selbstzweck sein. - Um den Erfolg eines Stores zu bemessen, müssen verstärkt Key-Performance-Indikatoren zur Messung der Customer Experience herangezogen werden, wie das Net Promoter System oder der Customer Lifetime Value.



Über die Veranstaltung



Am Vorabend der Veranstaltung erhielten die Teilnehmer eine exklusive Führung im Louis-Vuitton-Flagshipstore, um die Erfolgsfaktoren im physischen Geschäft der Marke Louis Vuitton näher kennenzulernen. Ein gemeinsames Abendessen im "Espace"im Anschluss bot reichlich Gelegenheit zum Networking und Austausch.



Am zweiten Tag trafen sich die Teilnehmer in einem weiteren zukunftsweisenden Flagshipstore, dem neuen Deutsche-Telekom-Store am Marienplatz, und sprachen über den Wandel des stationären Handels. Begleitet wurde die Diskussion mit Keynotes von der BMW Group, Nestlé Nespresso SA und der Deutschen Telekom AG über den Retail der Zukunft.



Auch im kommenden Jahr wird der Retail Excellence Round Table stattfinden und sich mit den drängendsten Themen der Branche befassen. Jan Schemuth betont: "Der Handel ist nicht nur im Wandel, er erfindet sich laufend neu und muss sich weiter ausprobieren. Es gilt, die Zukunft des Retails stets im Blick zu behalten und neue Trends und Entwicklungen, die das Einkaufsverhalten der Kunden beeinflussen, für unsere Kunden zu bewerten."



The Retail Performance Company (rpc)



rpc ist ein führender Anbieter von End-to-End-Services im Retail. Dadurch ist rpc in der Lage, branchenweit seine Kunden auf dem Weg der kundenzentrierten Transformation von der Strategie bis zur Implementierung und Steuerung zu begleiten, um ihre Leistungsfähigkeit in Vertrieb und Handel zu steigern. The Retail Performance Company ist ein von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und in neun Ländern vertreten. Mehr unter http://www.rpc-partners.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder Xing.



