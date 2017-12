Unterföhring (ots) - Weiter auf Erfolgskurs! "The Voice of Germany" legt im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich zu und gewinnt mit fantastischen 20,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die Prime Time (Vorwoche: 19,9 Prozent) am Donnerstagabend.



Im Anschluss überzeugt das Lifestyle Magazin "red." mit sehr guten 18,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre).



Mit insgesamt 14,1 Prozent Marktanteil ist ProSieben klarer Marktführer am Donnerstag.



Den letzten Auftritt der Talente vor den Liveshows, den Sing Offs von "The Voice of Germany" sehen Sie am Sonntag, 3. Dezember in SAT.1 und am Donnerstag, 7. Dezember auf ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr.



In den ersten Sing Offs, am Sonntag, 3. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1 mit dabei:



TeamSamu:



Janina Beyerlein (17, München), Lara Samira Will (17, Berlin), Selina Edbauer (19, St. Peter Freienstein (bei Graz, Österreich), Michael Kutscha (26, Wuppertal), Georgia Loui (22, Erfurt), Natia Todua (21, Bruchsal), Yagmur Yagan (22, Germering bei München), Marlin Williford (44, Berlin), Chris Bertl (36, Wien), Doris Mete (27, Uzwil, Schweiz)



TeamMark:



Benedikt Köstler (17, Burgthann bei Nürnberg), Katy Winter (34, Aarau, Schweiz), Marie-Claude Rubin (27, Berlin), Filiz Arslan (20, Ensdorf im Saarland), Luana Eschment (16, Nauort bei Koblenz), Alexandra Sutter (44, Bludesch, Österreich), Amin Afify (25, Köln), Robin Portman (21, Herisau, Schweiz), Michael Russ (24, Tillmitsch, Österreich), Dajana Günther (30, Berlin)



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 1.12.2017 (vorläufig gewichtet: 30.11.2017)



