Essen - Obwohl die Republikaner die Abstimmung im Senat über ihre Steuerreform verschoben haben, nehmen die Zeichen zu, dass es dem republikanischen Mehrheitsführer gelingen könnte, die notwendigen 50 Ja-Stimmen zusammen zu bekommen, so die Analysten der National-Bank AG.Dazu würden die Verhandlungen innerhalb der republikanischen Senatsfraktion noch weiter gehen. Es deute sich jedoch an, dass sich die Steuerreform des Senats in Teilen erheblich von der bereits beschlossenen Steuerreform des Repräsentantenhauses unterscheiden werde. Die Kompromissfindung dürfte alles andere als einfach werden. Außerdem rücke das Erreichen der Verschuldungsobergrenze immer näher. In rund einer Woche sei es soweit. Zur Erhöhung seien die Republikaner auf Stimmen aus den demokratischen Reihen angewiesen. Bei den Verhandlungen herrsche derzeit jedoch Stillstand.

