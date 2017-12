Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in den Handel vom Freitag gestartet. Am Vortag hatte der Leitindex SMI zwar das Jahreshoch weiter oben geschoben, dann aber nur knapp im grünen Bereich aus dem Handel gegangen war. Die Vorgaben sind derweil uneinheitlich. In den USA hatte Wall Street die Dow-Jones-Marke erstmals über die Marke von 24'000 Punkten geschickt. Dafür gaben die chinesischen Festlandbörsen nach. Der Nikkei in Tokio wiederum zog etwas an.

Aus Nordamerika gab es allerdings einen leichten Dämpfer, hatte der US-Senat doch die Abstimmung über die ersehnte Steuerreform verschoben. Trotzdem herrsche unter Börsianern Optimismus, dass es mit dem Projekt bald weitergehe, meinte ein Händler. Zum Wochenschluss ist die Agenda von Konjunkturseite her wiederum gut gefüllt. So stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der Eurozone, einzelnen EU-Staaten sowie den USA an. Aus China wurde bereits ein Rückgang beim Caixin-PMI der Industrie im November gegenüber dem Vormonat vermeldet, in der Schweiz stieg der PMI dafür an.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,09% höher bei 9'327,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt ebenfalls um 0,09% auf 1'497,00 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) liegt +0,02% höher auf 10'677,60 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren ...

