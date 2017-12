APA ots news: OMV schließt die Akquisition des 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Gasfeld von Uniper ab

Wien (APA-ots) - Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, hat die Akquisition des 24,99% Anteils am Juschno Russkoje Erdgasfeld in Westsibirien von Uniper SE, nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen einschließlich Behördengenehmigungen sowie Zustimmung der Mitgesellschafter, abgeschlossen.

Der von OMV an Uniper bezahlte Kaufpreis einschließlich üblicher Anpassungen bei Closing beträgt EUR 1.719 Mio. Wirtschaftlicher Stichtag der Transaktion ist rückwirkend der 1. Jänner 2017. Die Transaktion wurde zum Großteil aus Veräußerungserlösen und dem starken Cashflow der OMV finanziert.

Rainer Seele, OMV Generaldirektor: "Der Abschluss dieser Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie, Russland als neue Kernregion für die OMV zu etablieren. Unser Anteil am Feld Juschno Russkoje erhöht die Produktion um 100.000 Fass Öläquivalent pro Tag. Das katapultiert die OMV Gesamt-Produktion auf mehr als 430.000 Fass pro Tag.

Johann Pleininger, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied der OMV, verantwortlich für den Bereich Upstream: "Mit dieser Akquisition erhält die OMV zusätzliche förderbare Reserven in der Höhe von 580 Mio Fass Öläquivalent. Darüber hinaus werden die Produktionskosten der OMV weiter reduziert."

Das Juschno Russkoje Feld in der Jamal-Nenzen Region ist eines der größten Gasfelder Russlands. Die aktuelle Plateau-Förderung des Feldes liegt bei 25 Mrd Kubikmeter pro Jahr (100%). Die Lizenz läuft bis Ende 2043.

