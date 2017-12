Wird Apple in Zukunft seine Abhängigkeit von Zulieferern reduzieren? Das deutete ein Bericht der japanischen Zeitung Nikkei an. Der Technologiekonzern Apple werde künftig die Computerchips für das iPhone in Eigenregie herstellen. Bereits Anfang 2018 könne deren Entwicklung starten. Analysten scheinen sich derzeit mit positiven Urteilen überschlagen zu wollen. So gut wie keine Gegenstimme befindet sich derzeit als fauler Apfel im Analysten-Korb. Die Schweizer Großbank UBS beließ die Einstufung von Apple auf Kaufen mit einem Kursziel von 190 US-Dollar. Der US-Konzern teste mit dem neuen iPhone 10 gerade seine Preismacht aus. Daten würden bewegen, dass viele Apple-Kunden auch mehr zu zahlen bereit seien. Derzeit am positivsten äußerte sich die US-Investmentbank Needham und hob Anfang November nach den Zahlen zum vierten Quartal ihr Kursziel von 175 auf 200 US-Dollar an. Das Teilergebnis war besser als die Prognosen ausgefallen, nicht nur Gewinn und Umsatz, sondern auch die Anzahl der verkauften iPhones erhöhte sich. Charttechnisch lässt sich die Aktie von Apple in einem weiterhin gültigen Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 161,20 und 184,30 US-Dollar beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...