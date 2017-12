Basel (ots) - Per 1. Dezember 2017 übernimmt Peter Schmid, bisher

Leiter Verkaufsregion Bern, die Leitung der Verkaufsregion

Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich (NWZZ). Seine Nachfolge als

Leiter der Verkaufsregion Bern übernimmt Stefano Alberucci. Roger

Vogt, bisher Leiter der Verkaufsregion NWZZ, wird eine neue

Herausforderung ausserhalb von Coop annehmen.



Heute wechselt bei Coop in zwei Verkaufsregionen die Leitung:

Peter Schmid, aktuell Leiter Verkaufsregion Bern, übernimmt die

Leitung der Verkaufsregion NWZZ. In der Verkaufsregion Bern tritt

Stefano Alberucci, welcher seit 2012 Verkaufschef in der

Verkaufsregion Bern war, die Nachfolge von Peter Schmid an.



Peter Schmid ist seit rund 35 Jahren bei Coop und hat die Leitung

der Verkaufsregion Bern 2001 übernommen. Neu wird er seine

langjährige, wertvolle Erfahrung für die Verkaufsregion NWZZ

einsetzen.



Mit Stefano Alberucci übernimmt ein kompetenter und erfahrener

Mitarbeitender die Leitung der Verkaufsregion Bern. Seine langjährige

Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen bei Coop qualifiziert

ihn bestens für die neue Position.



