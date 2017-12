Frankfurt (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Der Logistikkonzern zähle zu den Favoriten der Transportbranche, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er rechnet mit deutlich steigenden Barmittelzuflüssen und der Ausschüttung des entsprechenden Überschusses an die Anleger./ag/mis Datum der Analyse: 01.12.2017

