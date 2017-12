Die Kapitalmarktexperten der Investmentgesellschaft Fidelity blicken verhalten auf das kommende Jahr - ihrer Einschätzung nach könnte den Bullen die Puste ausgehen. 2018 habe das Potenzial für ein schwieriges Aktienjahr.Der Fondsanbieter Fidelity hat seinen Investmentausblick für 2018 vorgelegt. Demnach sind die Aussichten für das kommende Aktienjahr eher getrübt. Denn, so schreibt Sonja Lauf, Leiterin Aktien bei Fidelity International: "Die starke Wertentwicklung der Aktienmärkte basiert auf der positiven Kombination eines gleichförmigen globalen Wirtschaftswachstums und einem sehr moderaten Inflationsumfeld - eine Situation, die auch als "Goldilocks"-Szenario beschrieben wird - nicht zu heiß und nicht zu kalt." Investoren müssten sich nun allerdings fragen, wie lange dieser Umstand noch so weitergehen könne. Laud ist überzeugt, dass die Überalterung der Gesellschaft, eine weltweit hohe Verschuldungs- sowie eine geringe Produktionsrate das Wachstum in den Industrieländern drosseln wird.

