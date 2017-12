Aktien von Autowerten sind am Freitag in einem europaweit schwachen Marktumfeld unter Druck geraten. Den negativen Takt gaben die VW-Aktien vor, die im Dax (DAX 30) nach einem zuletzt gutem Lauf um 2,25 Prozent nachgaben. Auch weitere deutsche Branchenwerte wie Daimler und BMW waren am Freitag mit Abgaben von jeweils rund 1,5 Prozent bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...