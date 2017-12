Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Wall Street von Rekord zu Rekord eilt, kommt der deutsche Aktienmarkt nicht aus der Konsolidierung heraus. Der DAX pendelt nun bereits seit zwei Wochen um die 13.000er Marke, die sich als zentrale Anlaufmarke etabliert hat. Ein unmittelbares Ende der Konsolidierung ist weiterhin nicht in Sicht. Nachdem zuletzt mehrere Anläufe zu einem Überwinden des kleinen Widerstands bei 13.210 Punkten gescheitert sind, ist die Gefahr gewachsen, dass der DAX nun die Unterstützung bei 12.840 Punkten attackiert. Bei einem Bruch würde eine Jahresendrally erst einmal nach hinten geschoben.

Der Grund für die unterschiedlichen Börsenentwicklungen ist einfach auszumachen: Nicht nur der DAX hat sich von der Wall Street negativ abgekoppelt, sondern Europa insgesamt. Der eine oder andere mag auf die politische Lage in Deutschland verweisen, die wegen der Führungsstellung in der Eurozone auf die anderen Märkte ausstrahlt. Doch auch das ist wohl nur vorgeschoben. Denn nicht nur in Europa hängen die Aktienkurse fest, sondern auch an den größeren Schwellenländer-Börsen.

Der Bovespa in Brasilien hat das Hoch bereits Mitte Oktober markiert, der Sensex in Indien und auch der Shanghai-Composite haben ihre Höchststände alle zwischen dem 3. und dem 13. November gesehen. Und in der ersten November-Hälfte haben auch DAX, Nikkei und der FTSE-100 in London erst einmal nach unten gedreht. "Der Kaufdrang des Welt-Aktien-Geschehens konzentriert sich auf die Wall Street", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

Wie die Börsen in den vergangenen Tagen gezeigt haben, hat der Verkaufsdruck in Europa überwiegend nachmittags eingesetzt. Da kommen die US-Anleger an den Markt. Für sie sind Verkäufe europäischer Aktien wegen des festen Euro besonders attraktiv und die Perspektiven am US-Markt werden von der Aussicht auf die Steuerreform gestützt. "Die Gewinne der US-Unternehmen dürften von der Steuerreform um 7 bis 8 Prozent nach oben getrieben werden", sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Andererseits dürften die positiven Auswirkungen der Steuerreform an den US-Börsen langsam eingepreist sein. Damit wächst die Chancen, dass die US-Anleger ihre Verkäufe in Europa bald beenden, vorausgesetzt, der Euro steigt nicht schnell und stark. Das wahrscheinlichste Szenario wäre dann laut Markttechnikern ein letzter Ausschüttler, der den DAX dann nicht unter 12.500 oder 12.400 Punkte drücken sollte.

MIFID bremst Liquidität

Für gewöhnlich bewegen sich die Kurse in der ersten Dezember-Hälfte seitwärts, in der zweiten Dezember-Hälfte setzt dann die Jahresendrally ein. Möglicherweise stellt der DAX die Jahreshochs dann ein, neue erscheinen zweifelhaft. Viele Marktteilnehmer haben sich allerdings bereits von den Märkten zurückgezogen, nicht nur wegen des bevorstehenden Jahresendes, sondern auch weil sie sich auf MIFID vorbereiten.

Die Abnahme der Liquidität dürfte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was die Märkte erwartet. Durch die Trennung von Handels- und Researchkosten steht der Markt vor einem minimalen Plus an Kosten- und einem maximalen Minus an Informationstransparenz. Zunächst leidet also die Transparenz und irgendwann wird unter den Transparenz-Verlusten die Liquidität leiden. Dass beides in unmittelbaren Zusammenhang steht, war lange Zeit die Strategiegrundlage zum Beispiel der Deutschen Börse AG.

In der kommenden Woche wird der Sentix-Konjunktur-Index wohl zeigen, dass die Konjunktur weiter boomt. Am Dienstag werden Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe veröffentlicht und am Mittwoch der deutsche Auftragseingang. Am Mittwoch steht auch die US-Produktivität im Blick und am Freitag wird die Wochenagenda vom großen US-Arbeitsmarktbericht abgerundet.

