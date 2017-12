FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES SPIRAX-SARCO WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 6,100 PENCE - BARCLAYS INITIATES VESUVIUS WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 500 PENCE - BERENBERG CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 415 (375) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 359 (450) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('SELL') - TP 1400 (1300) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN INITIATES LOOKERS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 109 PENCE - JPMORGAN INITIATES PENDRAGON WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 17 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BABCOCK TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 800 (975)P - MORGAN STANLEY CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'UNDERW,'



