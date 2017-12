Tagebuch & Fotobuch App über 400% in 12 Monaten gewachsen.



Wien (ots) - Die Zeiten in denen unsere Fotos in den Unweiten unseres Handyspeichers in Vergessenheit geraten, sind vorbei. Als Reisetagebuch App gestartet, entwickelte sich journi in den letzten Monaten, vor allem im Deutschsprachigen Raum zur Nummer 1 Foto-Tagebuch App. Die smarte Foto App erstellt wunderschöne digitale Geschichten (Journis) mit unseren Bildern. Mit einem Klick kann man diese auch in ein richtiges Fotobuch verwandeln. Von der Reise, über Familienerlebnissen bis zu den täglichen Momenten halten bereits über 500.000 Nutzer aus aller Welt Erlebnisse mit journi fest. Auf Basis der Fotos entstehen automatisch einzigartige Timelines mit Landkarte, Notizen, Wetter, Flügen und Stickern. Diese können auch gänzlich offline erstellt werden, privat oder öffentlich sein, gemeinsam bearbeitet werden und mit ausgewählten Personen jederzeit per Link geteilt werden.



Die App für Smartphones und Tablets besticht nicht nur durch ihr schönes Design - über hundertmal wurde die Österreichische App bereits von Apple und Google gefeatured - sondern vor allem durch die vielen Automatismen die uns das Leben leichter machen. "Wer macht heute noch ein Tagebuch oder Blog? Geschweige denn räumt seine Bilder in Alben auf und erstellt dann noch ein Fotobuch? Das dauert alles viel zu lange und wir haben keine Zeit mehr dafür. Wenn ich heute ein Fotobuch mit ca. 500 Bildern erstellen möchte benötige ich mindestens 8h. Journi erledigt das für mich in unter 90 Sekunden," erklärt Andreas Röttl, CEO von journi stolz. Damit die Fotobücher auch in bester Qualität erstellt werden, werden im Gegensatz zu bekannten Sozialen Netzwerken und Messenger Diensten die Bilder in hoher Qualität hochgeladen und gespeichert. Ein intelligenter Algorithmus den die Entwickler von journi mit Hilfe von Deep Machine Learning entwickelt haben, spielt dann Designer und layoutet das Fotobuch. In einer Vorschau kann man dann noch selbst Hand anlegen.



Die App soll in Zukunft weiter stark vereinfacht und verbessert werden um den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter auszubauen. Auch international wird an den Wachstumsrädern geschraubt. In über 18 Sprachen ist journi bereits verfügbar und geht demnächst in China an den Start. Ermöglicht wird der starke Wachstumskurs auch durch die zunehmenden Umsätze von journi.



Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann jetzt mit journi mitfeiern. Aus aktuellem Anlass gibt es die journi Premiummitgliedschaft um 60% günstiger für 0,8 EUR / Woche und mit dem Gutscheincode ONEOF500 erhält man sein erstes Journi Fotobuch bis Ende der Woche 20% günstiger. Wer es noch unter dem Christbaum legen möchte, sollte noch vor 18.12. bestellen oder sich einen Gutschein sichern.



Download Produktvideo: [https://youtu.be/wuDCATLBWds] (https://youtu.be/wuDCATLBWds)



Download App: [https://journi.app.link/KZ6fG5w2fI] (https://journi.app.link/KZ6fG5w2fI)



Rückfragehinweis: Andreas Roettl +436643057874 andreas@journiapp.com journiapp.com/press



