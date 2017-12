Ungarns Ministerpräsident lässt Zivilorganisationen überwachen, die in Verbindung mit George Soros stehen sollen. Er wirft den Stiftungen des US-Milliardärs ungesetzliche Aktivitäten vor. Beweise dafür hat Orban nicht.

Die ungarische Regierung lässt Zivilorganisationen, die sie dem "Netzwerk" des liberalen US-Milliardärs George Soros zurechnet, vom Geheimdienst überwachen. "Der Staat muss alle ihm zu Gebote stehenden Mittel in Stellung bringen", erklärte der rechts-nationale Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag in seinem regelmäßigen Rundfunk-Interview. "Dazu zählt auch der Geheimdienst-Bericht über Zusammensetzung, Funktionsweise ...

