Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts012/01.12.2017/11:00) - Neukundengewinnung leicht gemacht: Die erfolgreiche Agentur WerbeFlitzer http://werbeflitzer.at forciert ihr Engagement im Bereich Vertriebsmanagement für Unternehmen. "Schnelle und effektive Neukundengewinnung ist seit über 20 Jahren unsere Spezialität. Wir denken uns in den Auftraggeber hinein und bereiten über professionelle Akquise und persönliche Gespräche mit potenziellen Kunden den Weg für steigende Umsätze", sagt WerbeFlitzer-Geschäftsführer Markus Polsterer. Freiraum für Unternehmen Das auf die Gewinnung von Neukunden, die Betreuung von Bestandskunden, Promotion, Marketing und Projektmanagement spezialisierte Unternehmen aus Wien blickt auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück und genießt branchenübergreifend Vertrauen und Anerkennung. Die Intensivierung der Vertriebsaktivitäten für Unternehmen fußt auf der gestiegenen Nachfrage der Kunden, am Markt noch stärker wahrgenommen zu werden - und zwar ohne, dass die Kosten für gewinnbringenden Vertrieb aus dem Ruder laufen. "Genau hier kommt das Know-how unseres eingearbeiteten Teams zum Tragen. Wir sorgen für Neukunden, damit Unternehmen den nötigen Freiraum erhalten, um sich ganz auf ihr Kerngeschäft und die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren. Wir akquirieren und terminieren für Sie und wickeln die Neukundengewinnung, aber auch die Betreuung von Bestandskunden nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen optimal ab", fasst Polsterer das Service-Portfolio der Agentur zusammen. Zufriedene Kunden als Ziel Eine Vielzahl an zufriedenen Kunden gibt der umfassenden Vertriebskompetenz der bereits seit 1997 auf dem Markt agierenden Vertriebsagentur WerbeFlitzer Recht. Die Referenzen beeinhalten das Who is Who der Unternehmen: Orange, Tele2, Tchibo, Helvetia-Versicherung, American Express, Kika Möbel, Österreichisches Rotes Kreuz, Wiener Städtische, ADEG, TW1, Bazar, Edeka, ATU, Austronaut, Baschinger, Diva, Fundgrube, Geizhals, Lokalführer, onetwosold, My Phone, Plus, Elis, Ford Austria, DKB, NGO, ÖGV Rettungshundestaffel, Agip, Shell, A1 Telekom, Ökostrom, Kulinaris.at, Ausgabenrunter.at und Forever.at (Ende) Aussender: Markus Polsterer & Co KG Ansprechpartner: Markus Polsterer Tel.: +43 664 150 35 20 E-Mail: office@werbeflitzer.com Website: www.werbeflitzer.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171201012

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)