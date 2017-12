Jacobs Engineering hat bislang 40 % der Anteile an Neste Jacobs gehalten. Im September 2017 waren diese Anteile an Neste gegangen, der Konzern ist nun hundertprozentiger Eigentümer des Anlagenbauers. Der neue Name, Neste Engineering Solutions, soll das Ingenieurswissen und die angebotenen Lösungen des Unternehmens betonen. Auch die Namen von Tochterunternehmen sollen entsprechend angepasst werden. ...

