Im kommenden Herbst wird in Bayern gewählt. In der CSU nähert sich der Machtkampf um die Spitzenkandidatur seinem Höhepunkt. Die möglichen Kandidaten bringen sich in Stellung - mit teils unsauberen Methoden.

Die CSU ist in diesen Tagen maximal in Aufruhr. In spektakulärer Art und Weise taumelt die Partei der Entscheidung über Horst Seehofers Erbe entgegen - Ausgang offen. Die Frage seit Mittwochabend ist: Wird es eine Kampfabstimmung über die Landtags-Spitzenkandidatur geben, zwischen Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann?

Diese Meldung - ohne das einschränkende Fragezeichen - versetzt die CSU-Landtagsfraktion seit Mittwochabend in hellste Aufregung. Getuschel im Plenarsaal, Grüppchenbildungen auf den Gängen und in der Landtagsgaststätte, unzählige SMS-und WhatsApp-Nachrichten hin und her. "Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe", berichtet ein führender CSU-Abgeordneter. Die Fraktion fühle sich hintergangen.

"Süddeutsche Zeitung" und "Münchner Merkur" hatten zuvor berichtet, Herrmann habe bereits am Montag in einer vertraulichen Sitzung in der Staatskanzlei erklärt, er wolle sich um die Spitzenkandidatur bewerben, sollte Seehofer zum Verzicht bereit sein. An dem Treffen sollen neben Seehofer und Herrmann nur wenige hochrangige CSU-ler teilgenommen haben: Parteivize Manfred Weber, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. "Das hat schon etwas von einem Geheimbund", schimpft ein Abgeordneter.

Unstreitig ist in der CSU mittlerweile, dass es massive Bestrebungen innerhalb der Parteiführung gibt, Herrmann zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...