Der Dax könnte 2018 einige Zähler verlieren: Für Anleger wäre daher nun ein äußerst günstiger Zeitpunkt, um Gewinne einzustreichen. Vor allem, wenn die Aktien schon mindestens acht Jahre im Depot liegen.

Mit dem Dax geht es aufwärts: Die Kursrally des deutschen Aktienindex hält nun schon seit fast neun Jahren an. Im Frühjahr 2009 notierte der Dax noch bei weniger als 3700 Zählern - heute liegt er mehr als 350 Prozent darüber. Im November erst hat der Aktienindex die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten überschritten.

Auch wenn die Konjunktur rund läuft und Firmengewinne steigen: Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der Sparkassentochter Deka, gibt Anlegern zu bedenken, dass das günstige Marktumfeld bereits in den Kursen steckt. Er hält in den kommenden Monaten Korrekturen von zehn Prozent und mehr für möglich. Die DZ-Bank rechnet im kommenden Jahr mit zwischenzeitlichen Dax-Verlusten von bis zu 1200 Punkten. So mancher Anleger dürfte deshalb über den Verkauf seiner Aktien nachdenken, um Gewinne einzustreichen.

Aber wie werden diese Veräußerungsgewinne eigentlich besteuert? Generell gilt: Auf Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne wird die Abgeltungssteuer fällig. Steuerzahler müssen dadurch einheitlich 25 Prozent Steuern auf Kapitalerträge zahlen, regelt das Einkommenssteuergesetz. Mit einer einmaligen Zahlung sind die Kapitalerträge dann pauschal abgegolten - daher der Name Abgeltungssteuer. Das gilt allerdings nur für Wertpapiere, die seit Anfang 2009 gekauft wurden. Ein Verkauf älterer Papiere, das sind die sogenannten "Altbestände", ist hingegen steuerfrei. Hat ein Anleger 2008 beispielsweise 100 Telekom-Aktien erworben, muss er für seine Veräußerungsgewinne heute keine Steuern bezahlen.

In diesem Zusammenhang sollten Anleger auch die Regel "First in, First out" kennen: "Hat ein Anleger mehrfach Aktien eines Unternehmens erworben ...

