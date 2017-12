Sehen Sie hier das Video "Marktausblick 2018" von Jürg Staub (Reichmuth & Co) zum Thema Nachhaltigkeit.

Jürg Staub stellt in seinem Marktausblick 2018 das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Er beschreibt die Verwendung des Begriffs, die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Anlagepolitik und wie Unternehmen damit umgehen. Dabei unterscheidet er ökologische, soziale und ökonomische Aspekte.