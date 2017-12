Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1903 USD gehandelt und damit tiefer als am Morgen und in etwa gleich viel wie am Donnerstagabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken büsste der Euro an Wert ein, hält sich aber noch immer über der Marke von 1,17 CHF bei aktuell 1,1703 nach 1,1727 und 1,1709 CHF am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...