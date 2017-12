Die australische Investmentbank Macquarie hat SMA Solar nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 32,86 Euro genannt. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche 2017 die eigenen Ziele und die Markterwartungen erreichen dürfte, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da der Aktienkurs mittlerweile nahe am Ziel liege, sei wieder ein neutrales Votum gerechtfertigt./mis/ag Datum der Analyse: 01.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2017-12-01/11:53

ISIN: DE000A0DJ6J9