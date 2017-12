TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank verzeichnet neuen Umsatzrekord im November

Berlin, 1. Dezember 2017

Tradegate AG verzeichnet neuen Umsatzrekord im November

Die Tradegate AG konnte im November sowohl hinsichtlich der Transaktionszahl als auch bei dem entsprechenden Handelsvolumen als Market Specialist an der Tradegate Exchange einen neuen Umsatzrekord verzeichnen.

Die Transaktionszahl summierte sich auf 1.683.440 Geschäfte und überstieg damit den erst für Oktober gemeldeten Rekord von 1.385.171 Geschäften noch einmal deutlich um über 21,5 %. Das entsprechende Handelsvolumen betrug 11,09 Mrd. EUR und übertraf damit den bisherigen Rekordumsatz von knapp 9,6 Mrd. EUR aus dem März 2015 ebenfalls deutlich um gut 15,5 %.

Damit ist auch für das Gesamtjahr 2017 sowohl bei der Transaktionszahl als auch bei dem Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von über 20 % zu erwarten, sofern die Umsätze im Dezember nicht ungewöhnlich stark zurückgehen sollten.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank betreut rund fünftausend Aktienskontren an der Börse Berlin sowie der Frankfurter Wertpapierbörse. Darüber hinaus verfügt sie über die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erteilte Genehmigung zum Betreiben von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften. Sie ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin.

