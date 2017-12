Paris - Die Kauflaune an Europas Börsen scheint vorerst verflogen. Der EuroStoxx 50 knüpfte am Freitag an seine Vortagesverluste an und stand gegen Mittag mit 0,54 Prozent im Minus bei 3140,36 Punkten. Die Anleger scheuten derzeit generell das Risiko, sagte ein Marktbeobachter am Freitag. Auf Wochensicht steuert der europäische Leitindex aktuell auf einen Verlust von etwa 1 Prozent hin.

Die Märkte in Europa leiden schon länger unter dem starken Euro und der politischen Unsicherheit über eine neue Regierung in Deutschland. Medienberichten zufolge kommt nun erneut Bewegung ins politische Berlin: Laut "Bild"-Zeitung wollen CDU/CSU und SPD Verhandlungen über eine erneute Grosse Koalition aufnehmen.

Nach der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street kamen hingegen zuletzt von dort leicht negative Signale. Börsianer verwiesen auf die überraschende Verschiebung der Abstimmung zur geplanten US-Steuerreform im Senat. Dies habe die Hoffnung eingetrübt, dass die Steuerpläne des US-Präsidenten Donald Trump bald durchgewunken werden könnten, hiess es.

Auch an der französischen Leitbörse in Paris ging es vor dem Wochenende abwärts: Der CAC-40 -Index schrieb seine ...

