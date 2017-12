Die Börsenblogger um 12: Die Bären sind los - Infineon unter Druck, Lufthansa im Aufwind

Während die Wall Street den November mit Rekordlaune beendet hat, herrscht in Frankfurt eher Katerstimmung vor. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) muss die Adventszeit mit deutlichen Kursverlusten unterhalb von 13.000 Punkten beginnen. Die Bären scheinen derzeit jedenfalls in der Übermacht. Aber das muss nicht so bleiben…

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,4% 12.843

MDAX -1,3% 26.677

TecDAX -1,2% 2.486

SDAX -0,7% 11.726

Euro Stoxx 50 -1,2% 3.526

Die Topwerte im DAX sind neben der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) erneut die Aktien von Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Bei der Airline sorgt vor allem die Meldung für Furore, dass die EU-Kommission Zeitdruck bei der Air Berlin-Übernahme herausgenommen hat.

