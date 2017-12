BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper hat den Verkauf seines Anteils am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje an den österreichischen Konkurrenten OMV unter Dach und Fach gebracht. "Alle dafür erforderlichen Zustimmungen seitens der russischen Behörden und Mitgesellschafter wurden erteilt", teilte Uniper mit.

Der Verkaufspreis für den Anteil von rund 25 Prozent beträgt 1,75 Milliarden Euro. Mit dem Geld wollen die Düsseldorfer die Verschuldung senken. "Das verschafft uns am Kapitalmarkt und in unserem Geschäft mehr Sicherheit und gleichzeitig Flexibilität", erklärte Uniper-Chef Klaus Schäfer. Yushno-Russkoje liegt in Westsibirien und ist eines der größten russischen Gasfelder.

December 01, 2017 05:30 ET (10:30 GMT)

