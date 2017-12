Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte gestern Morgen bei 1,1845/1,1870, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR sei am Vormittag zunächst etwas abgerutscht. Es sei in der Abwärtsbewegung fast bis an die 1,1800 gegangen. Eine Stabilisierung sei erst im Bereich der 1,1805 gelungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...