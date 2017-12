Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta016/01.12.2017/11:44) - Die UniCredit Bank Austria AG ("Bank Austria") teilt mit dass sie den bestehenden Vertrag mit FitchRatings (aktuelles Langfristrating der Bank Austria: BBB+) per 31. Dezember 2017 beendet. Die Ratingverträge mit Moody's und Standard & Poor's (S&P) bleiben unverändert. Die aktuellen Langfristratings sind Baa1 (Moody's) und BBB (S&P).



Aussender: UniCredit Bank Austria AG Adresse: Schottengasse 6-8, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Günther Stromenger Tel.: +43 (0)50505-57232 E-Mail: guenther.stromenger@unicreditgroup.at Website: www.bankaustria.at



ISIN(s): AT000B048988 (Anleihe) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München Weitere Handelsplätze: Luxemburg



