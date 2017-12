München (ots) -



Sendetermin: Sonntag, 03. Dezember 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP feiert Geburtstag! Zum großen Jubiläum wird ein VW T2 restauriert und komplett umgestylt. Außerdem: "Dets Top Elektroautos", "GRIP bei einer Auktion in Chemnitz" und "Der neue Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid".



"GRIP - Das Motormagazin" wird 10! So ein runder Geburtstag verdient natürlich ein besonderes Auto: Und was könnte zu so viel TV-Kult besser passen als ein kultiges Fahrzeug? Letzte Woche haben GRIP-Testfahrer Helge Thomsen und die Schrauber-Crew um Jo Scholz den seltenen T2-Bulli in der gesuchten Deluxe-Variante komplett demontiert. Diesmal kommt nun Cyndie Allemann nach Berlin, um die Blecharbeiten an dem nur leicht maroden VW Bus voranzutreiben. Cyndie an der Flex - das sieht man auch nicht alle Tage! Außerdem nimmt Cyndie Nadel und Faden in die Hand, um sich beim Sattler die Innenausstattung vorzuknöpfen. So soll in nur wenigen Wochen ein kultiger VW T2 im Wert von rund 40.000 Euro entstehen. Und das Beste: Ein Zuschauer kann sich den einzigartigen GRIP-Bulli am Ende in die Garage stellen! Präsentiert werden soll der Geburtstags-Bus auf der Essen Motor Show. Ob das angesichts des knappen Zeitplans tatsächlich gelingt?



Wo liegen Vorteile, aber auch Schwachstellen bei gebrauchten Elektroautos wie dem Renault Zoé, Kia Soul und dem BMW i3? Welches der Fahrzeuge gibt es zu einem fairen Kurs? Gebrauchtwagenexperte Det Müller gibt Tipps, worauf man achten muss, wenn man sich ein Elektroauto kaufen will, und sagt, was man über die Autos im Vorfeld wissen sollte.



Autoversteigerungen sind beliebt. Händler kaufen gleich mehrere PKW und hoffen beim späteren Wiederverkauf auf guten Gewinn. Privatpersonen hingegen wollen sich oder ihrem Partner einen günstigen fahrbaren Untersatz besorgen. Die Fahrzeuge sind ausrangiert von Behörden wie Polizei und Feuerwehr oder aber beschlagnahmt worden. Welche Chancen hat man als absoluter Neuling mit kleinem Budget? Kann man sich gegen die erfahrene Konkurrenz durchsetzen? GRIP hat diesmal Schnäppchenjäger in Chemnitz begleitet.



Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid: Die schnellste und sparsamste Limousine der Welt! So lauten jedenfalls die Angaben des Herstellers. Doch gehen die Merkmale auch wirklich zusammen? Auf dem Vancouver Island Motorsport Circuit, inmitten in der kanadischen Wildnis, wird GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie ein Sprintduell gegen einen 911er machen.



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



