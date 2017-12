Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018). Uniper Exploration & Production GmbH (Uniper) hat die am 5. März 2017 angekündigte Veräußerung seiner russischen Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje an das österreichische Öl- und Gasunternehmen OMV Exploration & Production GmbH (OMV) erfolgreich abgeschlossen. Alle dafür erforderlichen Zustimmungen seitens der russischen Behörden und Mitgesellschafter wurden erteilt. Der Verkaufspreis für den Uniper-Anteil von rund 25 Prozent beträgt 1.749 Millionen Euro zzgl. der übertragenen liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2016. Wirtschaftlicher Stichtag der Transaktion ist rückwirkend der 1. Januar 2017. Zusätzlich zu den bereits in 2017 vereinnahmten Dividenden fließen Uniper ...

