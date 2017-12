Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts017/01.12.2017/11:45) - Antriebssysteme sind für die Bereitstellung mechanischer Bewegungsenergie die treibenden Kräfte bei der Realisierung von industriellen Prozessen. Das Fachbuch konzentriert sich auf die Beschreibung der Auslegung elektrischer Antriebssysteme. Hier wird die Auswahl der wesentlichen Bestandteile Motor, Getriebe, Stellgerät, Netzversorgung sowie deren Zusatzkomponenten beschrieben und auf die Berechnung der dafür notwendigen Größen intensiv eingegangen. Die Basis der stark überarbeiteten Neuauflage bilden die richtige Analyse der physikalischen Größen des geforderten Prozesses, deren Aufarbeitung sowie die Kenntnis der technischen Möglichkeiten und Eigenschaften der zur Verfügung stehenden Komponenten. Aus dem Inhalt: * Berechnung der Bewegungsabläufe, Kräfte und Drehmomente * Umrechnung am Antriebselement und bei Übertragungselementen * Motor- und Stellgeräteauswahl * Berechnung der Werte am Zwischenkreis und Netzgrößen * Auslegung der Netzversorgung und des Bremswiderstandes * Berechnungen rotativer Motoren bei direktem Netzbetrieb * Projektierungshinweise, Energieeinsparung, Beispiele Die Inhalte zeigen einfach und verständlich die Abläufe bei der Antriebsauswahl auf - unterstützt durch Checklisten oder Prozess-Skizzen. Das Fachbuch zeichnet sich durch den praxisrelevanten Nutzwert und die hohe Anwendbarkeit der Informationen für den Professional aus. Dies erklärt auch die durchgehend hohen Bewertungen auf Amazon sowie das positive Feedback der Leser. Außerdem kann der Buchkäufer durch den Onlineservice InfoClick sowohl auf nützliche, umfassende Auslegungstools als auch auf weiterführende Informationen und weitere Aktualisierungen zurückgreifen. Reinhard Mansius: Praxishandbuch Antriebsauslegung. Grundlagen - Tools - Beispiele 2. Auflage 2017, 303 Seiten, Preis 49,80 EUR, ISBN 978-3-8343-3406-0 Das Buch kann hier bestellt werden: https://www.vbm-fachbuch.de/43-praxishandbuch-antriebsauslegung.html Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de. Das Vogel-Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vbm-fachbuch.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171201017

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 05:45 ET (10:45 GMT)