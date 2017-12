Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts019/01.12.2017/11:45) - Kaum eine Branche ist so innovativ wie die Labor- und Analysentechnik. Es vergeht kein Jahr, in dem Unternehmen nicht oftmals bahnbrechende Neuentwicklungen präsentieren. Das Fachmedium "Laborpraxis" hat sein 40. Jubiläum zum Anlass genommen, einige dieser damals spektakulären Technologien in einer Meilenstein-Serie vorzustellen und mit "Meilenstein-Awards" zu prämieren. Ganz nach dem Motto "Labor- und Analysetechnik - gestern, heute und morgen" beleuchtet Laborpraxis, wie diese Meilensteine das heutige Labor geprägt haben und was in den kommenden Jahren noch zu erwarten ist. Von der ersten Laborwaage bis zum ultimativen Pipettierroboter: In insgesamt 15 Kategorien prämierte "Laborpraxis" am 30.11.2017 in einer großen Jubiläumsgala Unternehmen, die die Technologie mit ihren Entwicklungen maßgeblich beeinflusst haben und dieses auch heute noch tun. "Wir durften großartige Unternehmen auszeichnen, die mit ihren Entwicklungen zu schier unzähligen Innovationen in anderen Branchen und Industrien geführt haben", so Group Publisher Gerd Kielburger während der Preisverleihung: "Die Labor- und Analytik-Branche ist damit ein wesentlicher Enabler der weltweiten Forschung und Entwicklung - ob in den Hochschulen oder Unternehmen." Die Gewinner der "Meilenstein-Awards in Labor + Analytik": Chromatographie: Shimadzu GmbH, Duisburg Gase im Labor: AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, Düsseldorf Laborautomation: Hamilton Germany GmbH, Planegg Labordiagnostik: Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Mannheim Laboreinrichtung: WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, Wangen im Allgäu Laborsicherheit: Berner International GmbH, Elmshorn Laborsoftware: Thermo Fisher Scientific GmbH, Dreieich Liquid Handling: Eppendorf AG, Hamburg Messe & Veranstaltung: Analytica (Messe München GmbH), München Mikroskopie: Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena Probenvorbereitung: GERSTEL GmbH & Co.KG, Mülheim an der Ruhr Spektroskopie: Thermo Fisher Scientific GmbH, Dreieich Temperiertechnik: LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG, Lauda Vakuumtechnik:Leybold GmbH, Köln Wägetechnik: Sartorius AG, Göttingen Die gesamte Meilenstein-Serie finden Sie unter: http://www.laborpraxis.de "Laborpraxis" ist ein Fachmedium für mehr Effizienz in Labor und Analytik und informiert mit Fachbeiträgen, Marktübersichten und News über Trends und Entwicklungen in der Analytik, Labortechnik, Bio- und Gentechnologie und Life Sciences. Dazu gibt es Informationen über Produkte und Nachrichten aus der Branche. Eine weitere Plattform ist http://www.laborpraxis.de . Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist einer der führenden deutschen Fachinformationsanbieter mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.laborpraxis.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171201019

