Der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht die AfD fest in der Hand des rechtsnationalen Flügels. Im Interview erklärt er, warum die Partei längst vom Bundesverfassungsschutz beobachtet werden müsste.

Lange hat es nicht gedauert, bis die alten Flügelkämpfe wieder ausbrechen: Einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag am 2. Dezember in Hannover ist in der Partei ein heftiger Macht- und Richtungskampf ausgebrochen. Neben dem Vorsitzenden Jörg Meuthen will der als gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski für eine Doppelspitze kandidieren. Doch einflussreiche Strippenzieher in der Partei haben andere Pläne. Welche Folgen das für die AfD hat, erklärt der Berliner Politikwissenschaftler und Extremismus-Forscher Hajo Funke im Interview.

Nach dem Abgang von Frauke Petry - wo steht die AfD heute?Die Achse Gauland/Höcke hat sich weitestgehend durchgesetzt und hat in Partei- wie Fraktionsspitze die Oberhand.

Mit welchen Folgen?Die AfD ist eine in drei Stufen radikalisierte Partei. Nach dem Abtreten von Bernd Lucke und dem Sieg von Frauke Petry folgte der Parteitag in Stuttgart mit einem islamfeindlich bejubelten Programmteil. Dann kam die Entmachtung Petrys durch den sich weithin rechtsradikal äußernden Flügel um Alexander Gauland, Björn Höcke, André Poggenburg, mit Unterstützung von Jörg Meuthen. Also: Eine ganz klar radikalisierte Partei. Mit ebenso radikalen oder radikalisierten Anhängern.

Wodurch dann auch der Wahlerfolg ermöglicht wurde.Das Wahlergebnis resultiert aus einer Mischung verschiedener Stimmungslagen der Wähler. Die AfD profitierte von solchen, die früher nicht oder doch schon rechtsradikal gewählt haben und solchen, die vielfach soziale und kulturelle Enttäuschungen erlebt haben. Nun stagniert die Partei wieder. Aber sie ist dort stark, wo sie bisher auch schon stark war. Zum Beispiel in Thüringen und Sachsen, weniger in Mecklenburg Vorpommern, weil sich dort die Landespartei gespalten hat.

Aber eine weitere Radikalisierung, wie von vielen befürchtet wurde, scheint nicht eingetreten zu sein. In der Bundestagsfraktion beispielsweise sind Abgeordnete des Höcke-Flügels bei der Verteilung wichtiger Posten leer ausgegangen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Omen?Das variiert. Wir wissen ja noch nicht, wie der Parteitag ablaufen wird. Klar ist aber: Der Höcke-Flügel ist unangefochten in der Mitte der Partei.

Und warum scheint sich das in der Bundestagsfraktion nicht niederzuschlagen?Das hängt von den Personen ab. Mit Bernd Baumann hat die Fraktion einen Geschäftsführer, der dem Höcke-Flügel relativ nahe steht. Und Gauland selbst steht Höcke nahe. Er hat ihn systematisch seit zwei Jahren unterstützt als integralen Teil der Partei. Und er hat Höckes scharfe Äußerungen entweder verharmlost oder für verständlich erklärt. Mit ominösen Formeln wie, Höcke sei ein Nationalromantiker, rechtfertigte er dessen Einlassungen zum Holocaust-Mahnmal und zum afrikanischen Ausbreitungstyp. Das zeigt: Gauland hat sich nie von Höcke distanziert. Die beiden machen gemeinsame Sache - in verschiedenen Formen und in verschiedenen Funktionen.

Momentan hat man aber den Eindruck, dass es mit dem Einzug der AfD in den Bundestag etwas still um die Partei geworden ist. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?Das ist auch mein Eindruck: Um die AfD ist es still geworden. Das sieht die Partei auch als Problem. Deswegen versucht die AfD durch Anträge im Bundestag oder tägliche Stellungnahmen zu allen möglichen Themen auf sich aufmerksam zu machen. Das teilweise Absinken in den Umfragen dürfte auch mit dieser Stille zu tun haben. Das wird mit dem Parteitag am Wochenende kurzzeitig wieder anders sein.

Inwiefern?Es gibt ja bereits eine innerparteiliche Debatte darüber, ob Höcke in den Bundesvorstand eintreten soll oder nicht. Das könnte schon eine Rolle spielen. Die Frage ist, ob nach der Ebbe in der politischen Aufmerksamkeit wieder die große Flut kommt.

"Höcke-Kandidatur wäre Zerreißprobe für die AfD"

Sie meinen Streit?Das ist noch nicht absehbar. Aber die Integration der Rechtsradikalen und Antisemiten in der Partei könnte zu Erschütterungen in der Partei führen. Wohl zunächst auf Länderebene wie das Beispiel des Stuttgarter AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon zeigt. Ein anderer Abgeordneter hat sich zurückgezogen, weil Gedeon trotz seiner klar antisemitischen Thesen immer noch in der Partei ist. Das gleiche gilt im Übrigen für die Radikalisierung der Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde mit Dennis Augustin ein eindeutiger Vertreter des Höcke-Flügels zum Co-Landesvorsitzenden gewählt. Ein anderer, Holger Arppe, bekannt durch seine schrecklichen Gewaltphantasien, wartet schon auf seine Rehabilitation und die Übernahme neuer Funktionen.

Das heißt: Die AfD setzt ihre Radikalisierung ungebremst fort?De facto läuft eine Integration auch der allerrechtesten Personen in die Partei. Und das geschieht eher still als laut.

Und auf dem Parteitag könnte dann die Überraschung folgen, wenn der Höcke-Flügel in den Bundesvorstand drängt und dann womöglich die Parteispitze sogar dominiert. Halten Sie das für denkbar?Erneut tobt der Machtkampf um die Ausrichtung der AfD und erneut nur noch hinter halb verschlossenen Türen. Für den rechtsradikalen Höcke-Flügel ist die Kandidatur des etwas moderateren Rechtspopulisten Pazderski ein rotes Tuch.

Georg Pazderski, der Berliner Landeschef, der für den Parteivorsitz kandidieren will.Diese Kandidatur ist das späte Aufgebot des etwas pragmatischeren Rechtspopulismus; es trifft auf den entschiedenen Widerstand des Höcke-Flügels - und Gaulands. Um einen Showdown einzudämmen, hat sich Gauland offenkundig im Benehmen mit dem "Flügel" entschlossen, selbst für den Vorsitz zu kandidieren, mit der Vermutung, für die moderateren Teile der Partei wählbar zu sein. Auch ein Teil der Medien ist gegen alle Evidenz immer noch davon überzeugt, dass es erhebliche Unterschiede zwischen dem Flügel und Gauland gäbe. Dabei ist der Kampf längst verloren, den Flügel von der Spitze der Partei fernzuhalten. Im Übrigen dürften ohnehin für die weiteren Parteivorstandsfunktionen ostdeutsche Flügelleute wie André Poggenburg und/oder Andreas Kalbitz kandidieren.

