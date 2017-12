Mit Josef Christ ist am Bundesverfassungsgericht nun ein neues Gesicht tätig. Er löst Wilhelm Schluckebier ab, der aus Altersgründen aufhört. Er ist der erste Verfassungsrichter, der vom gesamten Bundestag gewählt wurde.

Der Jurist Josef Christ ist neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Der bisherige Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts wurde am Freitag in Berlin von Bundespräsident ...

