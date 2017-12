Mönchengladbach (ots) - Anleihe erhielt Spitzenrating "AAA" von Ratingagentur Fitch



Ende November hat die Santander Consumer Bank AG erstmals einen Pfandbrief bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einer siebenjährigen Laufzeit und einem Volumen von 250 Millionen Euro wurde zu einer Emissionsrendite von 0,357% p.a. begeben. Die Ratingagentur Fitch hat dem Pfandbrief das Spitzenrating "AAA" gegeben.



Die Anleihe traf auf solide Nachfrage bei überwiegend deutschen, aber auch skandinavischen Investoren und war innerhalb weniger Stunden nach Eröffnung der Bücher insgesamt mehr als eineinhalbfach überzeichnet. Der Deckungsstock besteht aus privaten deutschen Immobilienkrediten mit hoher Granularität.



"Mit dieser Erstemission eines Pfandbriefs verbreitern wir unsere Refinanzierungsbasis und haben die Möglichkeit, unser langfristiges Hypothekenkreditgeschäft effizient und kostengünstig zu refinanzieren. Das ist wichtig, um im deutschen Immobilienfinanzierungmarkt wettbewerbsfähig zu sein", erläutert Andreas Glaser, Generalbevollmächtigter der Santander Consumer Bank AG, die zwei strategischen Stoßrichtungen der Transaktion.



Neben der Landesbank Baden-Württemberg gehörten Banco Santander, Natixis sowie UniCredit zum Emissionskonsortium. Der Transaktion ging eine viertägige internationale Roadshow voraus.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von 1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 Millionen Kunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



