Mulfingen (pts020/01.12.2017/12:00) - Saubere Atemluft ist eine Grundvoraussetzung an jedem Arbeitsplatz. In der metallverarbeitenden Industrie entstehen bei der Materialbearbeitung jedoch häufig Ölnebel, Dämpfe und Schweißrauch. Diese können nur durch die Installation von Absaug- bzw. Luftreinigungsgeräten eingehalten werden. Für diesen Einsatzbereich entwickelte ebm-papst ein Hochleistungsgebläse in GreenTech EC-Technologie. Hohe Drücke gefordert Das neue Hochleistungsgebläse erzeugt problemlos den gewünschten hohen Druck, der notwendig ist, um die verschmutzte Luft durch die Filtersysteme zu fördern. Durch die integrierte stufenlose Drehzahlregelung ist sogar ein energiesparender Teillastbetrieb möglich, der zudem die Standzeiten der Filter verlängert. Auch bei zunehmender Filterverschmutzung bleiben bei entsprechender Drehzahlanpassung der Druck und der Volumenstrom konstant. Ein PID-Regler ist in der Motorelektronik integriert. Per MODBUS-RTU lassen sich mehrere Ventilatoren komfortabel miteinander vernetzen, außerdem können Daten für das Steuerungssystem bereitgestellt und zahlreiche Überwachungs-, Diagnose- und Warnfunktionen genutzt werden. Effizient und leise Durch den hohen Wirkungsgrad des eingesetzten EC-Motors spart das neue Hochleistungsgebläse nicht nur Energie und Betriebskosten, sondern es entsteht weniger Abwärme. So heizen die Luftreinigungsgeräte im Sommer nicht noch zusätzlich die Werkshallen auf. Kommutierung und Motordesign sorgen außerdem für eine hohe Laufruhe und dadurch leisen Betrieb der Ventilatoren. Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten ACVentilatoren, übertreffen die EC- Hochleistungsgebläse die aktuell gültigen Anforderungen der ErP-Richtlinie (Ökodesign-Richtlinie) sogar. Plug & Play Das Hochleistungsgebläse ist als einbaufertiges Komplettsystem in der Baugröße 450 verfügbar. Es kann mit vertikaler oder horizontaler Motorwelle eingebaut werden und bietet so flexible Montagemöglichkeiten. Da die Einheit trotz hoher Leistung sehr kompakt ist, eignet sie sich neben einer Neuentwicklung auch ideal für ein Retrofit - wenn z. B. durch die Nachrüstung Energie gespart werden soll oder mehr Luftleistung auf gleichem Bauraum gewünscht ist. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171201020

