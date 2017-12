Mit dem Partner aus Belgien will Sumitomo seine Vanadium-Redox-Flow-Batterien auf den internationalen Markt bringen. Erstes gemeinsames Projekt ist eine Pilotanlage in der CMI-Zentrale, für die der japanische Hersteller einen 500 Kilowatt Batteriespeicher liefert.Der japanische Industriekonzern Sumitomo Electric Industries liefert einen Vanadium-Redox-Batteriespeicher mit 500 Kilowatt Leistung an CMI nach Belgien, wie beide Unternehmen nun bekanntgaben. Das belgische Konzern installiert derzeit in seinem Hauptquartier in Seraing eine Photovoltaik-Anlage mit zwei Megawatt Leistung und will dabei ...

