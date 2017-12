Viele Kitas und Schulen, gute Ausbildungsplätze und bitte noch Platz zum Spielen und Erholen - unser Städteranking gibt Antworten, wo es Eltern und Kinder am besten haben.

Was Familien für einen gelungenen Alltag brauchen? Was sie von ihrer Heimat erwarten? Was Eltern sich für Ihre Kinder wünschen? Auf den ersten Blick ist es ganz einfach: gute und verfügbare Kitas. Schulen, die fördern und inspirieren. Gefolgt von Chancen und Perspektiven für den Nachwuchs, wenn er größer wird.

In der Theorie fallen die Antworten leicht, was Staat und Städte leisten müssten, um Familien die besten und attraktivsten Bedingungen für ihren Nachwuchs zu bieten. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Für den Praxischeck bietet das diesjährige Metropolenranking der WirtschaftsWoche die ideale Datengrundlage.

Wo ist die Kitaversorgung am besten?

Das Städteranking kann zwar keine Aussagen über die Güte der Kitaplätze treffen oder über das Engagement von Erzieherinnen und Erziehern. Sehr wohl aber dokumentiert es, wo die Versorgung am besten ist und am meisten Kapazitäten geschaffen wurden.

Das eindeutige Ergebnis: Eltern von Kleinkindern unter drei Jahren haben es im Osten der Republik am besten. Nirgendwo sind mehr von ihnen in Betreuung als in Rostock (59,3 Prozent eines Jahrgangs), Potsdam (57,1) und Jena (56,4). Auch die folgenden Ränge belegen hier Oststädte: Magdeburg und Dresden. Der Grund liegt in der Geschichte: Zu DDR-Zeiten gingen mehr Frauen arbeiten als im Westen üblich, die Infrastruktur für Eltern war dementsprechend angepasst und hat die ...

