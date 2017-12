Der Verkauf des Anteils am Juschno-Gasfeld spült Uniper einen Milliardenbetrag in die Kassen. Der Käufer, der österreichische Ölkonzern OMV, sieht in dem Deal einen Meilenstein in der eigenen Strategie.

Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat den Verkauf seiner Beteiligung am russischen Gasfeld Juschno-Russkoje in trockene Tücher gebracht. Nachdem die Veräußerung an den österreichischen Ölkonzern OMV bereits am 5. März angekündigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...