Berlin (ots) - Die hohe Umweltbelastung durch Plastik ist den Verbrauchern bewusst und verändert zunehmend deren Konsumverhalten. Dies belegt die aktuelle, repräsentative Studie von Kantar TNS. Das neue Konsumenten-Siegel FLUSTIX setzt an diesem Punkt an und zertifiziert plastikfreie Produkte. FLUSTIX bietet Konsumenten eine klare Orientierung für den Plastikverzicht beim Einkauf. Ziel der Initiative ist es, die Umweltbelastung durch überflüssige Kunststoffe zu minimieren und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem wertvollen Werkstoff zu fördern.



Wie die Kunststoffstudie von Kantar TNS belegt, halten 92 Prozent der Befragten Plastik für umweltschädlich. Bereits mehr als zwei Drittel der Deutschen (71 Prozent) zieht Konsequenz und achtet beim Kauf von Produkten darauf, Verpackungsmüll aus Plastik zu vermeiden. FLUSTIX vermeidet Plastikmüll, bevor dieser entsteht. Das FLUSTIX-Siegel zeichnet Produkte aus, die ohne Kunststoffe in Verpackung und Produkt auskommen. "FLUSTIX will den verantwortungsvollen Umgang mit Kunststoffen erreichen anstatt den wertvollen Werkstoff zu stigmatisieren. Mit dem FLUSTIX-Siegel schaffen wir Sicherheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit, um so gemeinsam mit Unternehmen und Konsumenten die Umweltbelastung durch überflüssige Kunststoffe zu minimieren", so Malte Biss, Gründer der FLUSTIX-Initiative.



Über FLUSTIX



FLUSTIX ist ein öffentliches Siegel, das Produkte zertifiziert, die ohne Kunststoffe in Verpackung und Produkt auskommen. Kontaminationen der Produkte aufgrund von Umwelteinflüssen oder Verunreinigungen im Herstellungsprozess können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese dürfen im Rahmen der Begriffsbestimmung "kunststofffrei/plastikfrei" aber höchstens 0,5 Prozent des Gesamtgewichts des verpackten Produkts ausmachen. Das FLUSTIX-Siegel dient als Orientierungshilfe für Verbraucher und unterstützt Unternehmen in einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie. FLUSTIX wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin.



