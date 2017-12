Hamburg (ots) -



- 24 Reise-Überraschungen im Dezember - An- und Abreise Specials, Suiten-Upgrades, Landausflüge, Bordguthaben und vieles mehr - Einlösbar für Neubuchungen bis zum 28.2.2018



Hohoho - Ab dem 1. Dezember startet Hapag-Lloyd Cruises seinen jährlichen Adventskalender und hat für die Teilnehmer ganz besondere Plätzchen gebacken. Unter www.hl-cruises.de/adventskalender finden sich jeden Tag bis Heiligabend besondere Gutscheine, die die kommende Kreuzfahrt versüßen.



Während der gesamten Vorweihnachtszeit erwartet die Teilnehmer des diesjährigen Adventskalenders von Hapag-Lloyd Cruises täglich eine neue Reise-Überraschung, die jeweils nur für diesen einen Tag abrufbar ist. Hierbei handelt es sich um Bordguthaben, eine extra Flasche Champagner an Bord der nächsten Reise, Suiten-Upgrades, An- und Abreise Specials, Landausflüge oder auch Ermäßigungen für die nächste Kreuzfahrt mit MS BREMEN, MS HANSEATIC, MS EUROPA und MS EUROPA 2.



Die Angebote aus dem Adventskalender gelten ausschließlich für Neubuchungen und können bis zum 28.2.2018 im Reisebüro oder direkt über Hapag-Lloyd Cruises eingelöst werden. Teilnehmer erhalten den jeweiligen Gutschein per Email.



