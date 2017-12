Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag zur Mittagszeit relativ klar im Minus. Zwar er am Morgen noch mit leicht positiven Vorzeichen in den Handel gestartet, fiel dann aber schnell in die Verlustzone. Im Handel wundert man sich derweil etwas, dass die Börse weder vom Vortagesrally an der Wall Street noch von der Publikation der Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone oder der Schweiz profitieren kann. In Grossbritannien beispielsweise war dieser Wert für den Novmeber auf den höchsten Stand seit rund vier Jahren hochgeschnellt.

Als Belastung wird von Händlern allerdings darauf verwiesen, dass der US-Senat in der vorherigen Nacht überraschend seine Abstimmung über die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump verschoben hat. Die Hoffnung auf ein baldiges Durchwinken des Reformvorhabens habe sich somit eingetrübt. Als Bremse wurde zudem der schwache Caixin-Einkaufsmanagerindex der Industrie in China gewertet. Und dass es am Nachmittag noch etwas Schwung geben wird, sei eher fraglich. Allenfalls könnten Reden der regionalen Fed-Präsidenten James Bullard und Robert Kaplan noch einmal etwas Bewegung bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,30% tiefer bei 9'290,81 Punkten. Vom am Vortag erzielten Jahreshoch (9'370) hat sich der Index damit schon wieder relativ weit entfernt. Auf Wochensicht verliert er aktuell 0,4%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,42% auf 1'489,42 Punkte ...

