Stuttgart (ots) - Der internationale Learning & Development Marktführer Cegos gab am 12. September 2017 die Übernahme der Cimes Group bekannt. Cimes ist der französische Marktführer im Bereich Managed Training Services. Mit dieser Akquisition setzt die Cegos Group ihre Customer Experience-Strategie fort und behauptet sich an der Spitze der Marktkonsolidierung. Damit festigt sie auch ihre Positionierung im Bereich der Managed Training Services in Frankreich, die in Spanien und Deutschland bereits abgedeckt werden.



In Rahmen dieser Übernahme bietet sich mit Cimes die Möglichkeit, ihre Entwicklung insbesondere im Hinblick auf namhafte Konzernkunden und Klienten im Ausland zu beschleunigen und das Dienstleistungsangebot durch die Erfahrung zu stärken, die Cegos im Bereich Blended Learning bereits erworben hat.



Cegos Group erwirbt 100% des Kapitals der Cimes Group Cimes wurde 1993 gegründet und ist inzwischen Marktführer für das Outsourcing von Trainingsdienstleistungen in Frankreich. Jedes Jahr schulen 140 Cimes-Mitarbeiter mehr als 270.000 Kursteilnehmer und 8.000 BA- und Werksstudenten von Unternehmen mit einer Unternehmensgröße zwischen 300 und 150.000 Mitarbeitern. Als französischer Vorreiter und Marktführer deckt Cimes die gesamte Wertschöpfungskette Training im Outsourcing von Trainingsprozessen ab. 2016 erzielte Cimes einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro. Die Cimes Group wird ihre Geschäfte weiterhin eigenständig betreiben. Das Führungsteam bleibt bestehen und der gegenwärtige Vorstandsvorsitzende von Cimes, Frank Morcant, wird den Übergang in den nächsten Monaten begleiten.



Die Marke Cimes, der Name des führenden Unternehmens auf dem Markt mit einem ausgezeichneten Ruf, wird beibehalten. Cegos geht in die Offensive und verfolgt eine eigene Entwicklungsstrategie



Durch die Festigung der eigenen Führungsposition auf dem Gebiet des Training Outsourcing Managements beabsichtigt Cegos, die Produktpalette zu vervollständigen und damit die Customer Experience für Firmenkunden zu bereichern. Dies ermöglicht Kunden den Zugriff auf eine noch größere und vielfältigere Bandbreite von Dienstleistungen und bietet ihnen ein Erlebnis, das einfach und doch spannend ist.



Durch die Übernahme von Cimes, festigt die Cegos Group ebenso ihre Position als Global Partner für Learning & Development und kann allen Kundenanforderungen mit schlüsselfertigen Trainings, maßgeschneiderten Lernlösungen, operativen Beratungen, internationalen Trainingsprojekten und Management Training Services gerecht werden.



Durch die Übernahme des französischen Marktführers für das Outsourcing von Trainingsdienstleistungen stärkt die Cegos Group den eigenen Bereich für Managed Training Services. Managed Training Services werden schon seit einigen Jahren vor allem mit der Integrata AG in Deutschland und in Spanien angeboten.



Da Cimes seit einigen Jahren daran arbeitet, Trainingsmanagement und Berufsakademiekurse (Berufsausbildung) besonders mit Hilfe der eigenen EGOS-Software zu digitalisieren und zu virtualisieren, festigt diese Übernahme die Position von Cegos als Unternehmenspartner bei der digitalen Transformation des Lernens. Schließlich unterstützt dieser Schritt die Cegos Group auch bei der Verfolgung des Ziels, den Bildungsmarkt zu konsolidieren, ein Ziel, das die Gruppe seit einigen Jahren vor Augen hat: Dies wird auch deutlich durch die 2014 stattgefundene Übernahme des deutschen Marktführers Integrata AG für Trainingsdienstleistungen, die Konsolidierung von Cegos-Marktanteilen in Frankreich nach der Berufsbildungsreform und weiteren Maßnahmen.



Für Cimes: gestärkte Führung und beschleunigte Entwicklung



Cimes, der französische Marktführer für das Outsourcing von Training Management schließt sich dem Marktführer für berufliche Bildung in Frankreich an. Die zwei Unternehmen teilen den Wunsch, ihren Kunden einen Mehrwert anzubieten, während jedes gleichzeitig seine eigene Identität beibehält.



Diese neue Entwicklungsphase ermöglicht dem französischen Marktführer für Training Outsourcing und Weiterbildung:



- die Entwicklung der Aktivitäten und Produktangebote zu beschleunigen, insbesondere für wichtige Firmenkunden;



- seine Kunden und potenziellen Kunden im Ausland mit Managed Training Services Teams der Cegos Group zu unterstützen - ein einzigartiges Angebot in Europa auf dem Gebiet der Professional Training Management Services;



- die Cegos-Expertise auf dem Gebiet des Blended Learning mit den gesamten Vorteilen der digitalen Technologie wirksam einzusetzen.



José Montes, Vorstandsvorsitzender der Cegos Group, äußert sich zur Übernahme: "Wir sind besonders stolz, Cimes in der Cegos Group willkommen zu heißen. Die Übernahme passt zu unserer Entwicklungsstrategie, die wir seit drei Jahren verfolgen. Sie ermöglicht uns, das Erlebnis, das wir Kunden (Partnern und Lernenden) anbieten, mit einem umfassenden Produktangebot und zunehmend fließenden und personalisierten Trainingspfaden zu bereichern. Schließlich reflektiert diese Phase unser Bestreben, DER Referenzpartner für Global Learning und Development zu sein".



Franck Morcant, Vorstandsvorsitzender der Cimes Group, fügt hinzu: "Unsere Aufnahme in die Cegos Group hat die Dimensionen der Möglichkeiten verändert. So können wir unsere Weiterentwicklung beschleunigen, indem wir die Wettbewerbsvorteile des europäischen Marktführers nutzen. Unsere zwei Unternehmen haben eine Vision vom Markt und teilen gemeinsame Wertvorstellungen. Die Glaubwürdigkeit von beiden Unternehmen basiert auf Innovation, Expertise, Kundennähe und einem sehr hohen Qualitätsniveau. Cimes, der Hauptpartner für Outsourced Training des französischen Aktienindexes SBF120, wird die eigene Präsenz in wichtigen Unternehmen stärken und den eigenen Tätigkeitsbereich auf dem internationalen Markt erweitern können."



Cegos Group



Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.



Das globale Leistungsangebot von Cegos deckt schlüsselfertige und individuell angepasste Trainingslösungen, operative Beratung, Managed Training Services und internationale Trainingsprojekte ab. Mit ihrem Blended Learning Ansatz und dem tiefen Verständnis der Geschäftswelt trainiert Cegos mit seinen mehr als 3.000 Partnern jährlich 250.000 Menschen weltweit. Durch die Kombination aus unterschiedlichen Lernformaten (Klassenraum-Training, E-Learning, Videokonferenzen, Webcast, E-Training Programme u.a.) schafft Cegos ein unvergleichbares und wettbewerbsfähiges Lernerlebnis.



Cimes Group



Cimes wurde 1993 gegründet und ist inzwischen Marktführer für das Outsourcing von Seminardienstleistungen und duale Studienprogramme in Frankreich. Jedes Jahr werden mehr als 270.000 Kursteilnehmer und 8000 Berufsakademiestudenten von 140 Cimes-Mitarbeitern für ihre Arbeit in Unternehmen mit Mitarbeiterzahlen zwischen 300 und 150.000 geschult. Cimes ist Marktführer für das Outsourcing von administrativen, logistischen und finanziellen Schulungsprozessen. 2016 hatte Cimes ein Jahresumsatz von zehn Millionen Euro und bietet Kunden besonders mit Hilfe der eigenen EGOS-Software-Plattform ein sehr hohes Niveau an Dienstleistungen.www.groupecimes.com



Weitere Informationen unter www.cegos.co.uk/insights/tag/cimes-group/ und http://www.cegos.com/en/press/



