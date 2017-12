FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es an am Freitag an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX bricht gegen Mittag um 1,1 Prozent oder 146 Punkte auf 12.878 ein. Zeitweise hatte er schon mehr als 200 Punkte verloren und den tiefsten Stand seit Ende September markiert. "Damit wächst die Gefahr einer zweiten Abwärtswelle in der Konsolidierung", sagt ein Händler. Sollte das letzte Tief von Mitte November bei knapp 12.850 Punkten nachhaltig durchschlagen werden, drohten deutliche Anschlussverluste in Richtung 12.400 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,9 Prozent nach auf 3.538 Punkte.

"Der Kaufdrang des Welt-Aktien-Geschehens konzentriert sich auf die Wall Street", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. US-Anleger hatten zuletzt laut Marktteilnehern weltweit Aktienbestände verkauft und das Geld in den USA angelegt - wegen der erwarteten Steuerreform. Diese könnte die Unternehmensgewinne in den USA um weitere 7 bis 8 Prozent nach oben treiben, sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Nun kommt es darauf an, wie sich die Wall Street am Nachmittag verhält. Die Steuerreform könnte nun erst einmal eingepreist sein. Impulse könnten deshalb wieder stärker von Konjunkturdaten ausgehen wie dem ISM-Einkaufsmanager-Index.

Gewinnmitnahmen bei kurz- und langfristigen Favoriten

Angeführt wird der Abschwung in Europa von den Automobiltiteln, deren Branchenindex 2,1 Prozent verliert. Nachdem die Branche zuletzt favorisiert worden war, werden nun Gewinne mitgenommen. VW verlieren 1,9 Prozent, BMW 1,6 Prozent und Daimler um 1,8 Prozent. Technologiewerte fallen um 1,5 Prozent, sie hatten sich das gesamte Jahr besonders gut entwickelt.

Relativ gut halten sich Öl- und Gaswerte, die mit dem steigenden Ölpreis nur 0,3 Prozent abgeben. Die Opec hat die Förderkürzungen im Verbund mit Nichtmitgliedern wie Russland um neun Monate verlängert bis Ende 2018.

Lufthansa gegen den Trend fest - Dt. Bank rät zum Kauf

Lufthansa-Aktien profitieren von einer Hochstufung der Deutschen Bank auf "Buy"; für die Aktie geht es um 0,9 Prozent nach oben. Im MDAX verlieren Hella 3,2 Prozent auf 49,93 Euro. Im Handel ist von einer Platzierung der Familienaktionäre von bis zu 1,15 Millionen Stück die Rede. Der Preis für die einzelnen Titel des Automobilzulieferers soll bei 49 Euro liegen. Im TecDAX erholen sich Dialog Semiconductors um 1,8 Prozent. Die Commerzbank meint, die Befürchtungen hinsichtlich eines Abwendens von Apple seien übertrieben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.537,98 -0,90 -31,95 7,52 Stoxx-50 3.142,19 -0,48 -15,09 4,37 DAX 12.877,81 -1,12 -146,17 12,17 MDAX 26.729,14 -1,10 -297,71 20,46 TecDAX 2.496,65 -0,76 -19,16 37,81 SDAX 11.710,82 -0,81 -95,90 23,02 FTSE 7.300,73 -0,35 -25,94 2,21 CAC 5.318,74 -1,01 -54,04 9,39 Bund-Future 163,35% 0,66 2,03 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,1902 -0,11% 1,1915 1,1889 +13,2% EUR/JPY 133,72 -0,33% 134,16 133,65 +8,8% EUR/CHF 1,1690 -0,29% 1,1724 1,1708 +9,1% EUR/GBP 0,8814 -0,03% 0,8816 1,1343 +3,4% USD/JPY 112,37 -0,20% 112,59 112,43 -3,9% GBP/USD 1,3503 -0,09% 1,3515 1,3486 +9,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,80 57,4 +0,7% 0,40 +1,4% Brent/ICE 63,06 62,63 +0,7% 0,43 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,13 1.274,98 +0,2% +2,16 +10,9% Silber (Spot) 16,41 16,44 -0,2% -0,03 +3,0% Platin (Spot) 940,55 942,00 -0,2% -1,45 +4,1% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,5% +0,01 +20,9% ===

December 01, 2017 06:33 ET (11:33 GMT)

