Die Aktien der Lufthansa stoßen in immer neue Höhen vor. Die Anleger honorierten offenbar, dass sich bei der angestrebten Teilübernahme von Konkurrent Air Berlin am Freitag eine Einigung mit den EU-Wettbewerbshütern abzeichnete. Zudem unterschätze der Markt bisher das Potenzial dieser Transaktion, hieß es in einer Studie der Deutschen Bank.

