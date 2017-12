Unterföhring (ots) -



- Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland: "Wir haben mit Ralph Fürther einen erfahrenen, versierten und sehr gut vernetzten Kommunikationsprofi als Unternehmenssprecher berufen." - Fürther tritt neue Rolle als Senior Vice President Communications am 1. Dezember an.



Unterföhring, 1. Dezember 2017 - Ralph Fürther wird neuer Unternehmenssprecher von Sky Deutschland. Er tritt seine Rolle als Senior Vice President Communications zum 1. Dezember an. Der 53-Jährige berichtet direkt an CEO Carsten Schmidt.



Fürther ist seit 1999 in verschiedenen Führungspositionen im Unternehmen tätig. Er begann seine Laufbahn in der Sportredaktion, wechselte dann ins Marketing und fungiert seit 2007 als Kommunikator. Zuletzt trat der gebürtige Nürnberger interimsweise die Nachfolge des im Juli 2017 bei Sky ausgeschiedenen Prof. Wolfram Winter an.



Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland: "Mit Ralph Fürther haben wir einen erfahrenen, versierten und sehr gut vernetzten Kommunikationsprofi als Unternehmenssprecher berufen. Er wird mit seinem umfassenden Know-how und Kommunikationsgeschick die positive öffentliche Wahrnehmung von Sky weiter entscheidend mitprägen. Wie gut er sein Metier beherrscht, hat Ralph mit seinem Team zuletzt mit der erfolgreichen Kommunikationsarbeit unserer ersten deutschen Eigenproduktion, Babylon Berlin, bewiesen."



Der ausgebildete Verlagskaufmann und Werbebetriebswirt war vor seinem Einstieg bei Sky (früher Premiere) unter anderem als Redakteur und Kommentator bei EUROSPORT und SAT.1 sowie als Medien- und Marketingmanager bei der Deutschen Eishockey Liga tätig.



Über Sky Deutschland: Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



