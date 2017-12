Volkswagen stellt sich der eigenen Vergangenheit: In Brasilien soll der Konzern in den 70er-Jahren die herrschende Militärdiktatur unterstützt haben - zulasten der Mitarbeiter. Nun werden Entschädigungen geprüft.

Volkswagen prüft Entschädigungen wegen der Vorkommnisse während der Militärdiktatur in Brasilien. Das Tochterunternehmen Volkswagen do Brasil sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit Opfern der Diktatur und mit der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft, teilte der Konzern am Freitag mit. Bei den Verhandlungen mit den Behörden gehe es auch um einen finanziellen Vergleich. Volkswagen wird vorgeworfen, schwarze Listen erstellt, Repressionen gedeckt und Informationen über ...

