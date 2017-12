Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz hat einen Bericht über die Aufnahme von Verhandlungen zur Fortsetzung der Großen Koalition dementiert. "Die Meldung über grünes Licht für die GroKo ist falsch", sagte Schulz in Berlin nach Beratungen des SPD-Präsidiums. Er beschwerte sich nach eigenen Worten darüber sogar in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), weil die Meldung aus seiner Sicht aus der CDU durchgestochen wurde.

Der SPD-Vorsitzende behält sich weiter alle Optionen offen. Die Genossen könnten demnach auch eine Minderheitsregierung tolerieren. "Es gibt keinen Automatismus für eine Große Koalition. Wir haben Zeit", erklärte der 61-Jährige.

Am Montag wird der SPD-Parteivorstand erneut über einen Ausweg aus der politischen Blockade beraten. Danach steht kommende Woche für die Sozialdemokraten ein Parteitag vor der Tür, der den Kurs für die nächsten Monate festlegen soll. Die Parteijugend Jusos hat sich demonstrativ gegen eine Neuauflage einer Koalition mit der Union positioniert.

Schulz war am Donnerstagabend mit den Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue zusammengekommen. Als Bedingung für eine Fortsetzung des schwarz-roten Bündnisses eine Vertiefung der Eurozone nach französischen Vorstellungen inklusive EU-Finanzminister. "Die Bundesrepublik Deutschland wird Europa erneuern müssen", betonte Schult. In einem Interview mit dem Spiegel verlangte er außerdem die Einführung einer Bürgerversicherung und ein Ende der Zwei-Klassen-Medizin.

