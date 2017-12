Stuttgart (ots) - Kauf des FinTechs stärkt Datenanalyse-Kompetenz



Die Börse Stuttgart hat zum 30. November die Sowa Labs GmbH zu 100 Prozent übernommen. Das auf Predictive Data Analytics spezialisierte FinTech mit Sitz in Ulm wertet seit 2013 mit Hilfe künstlicher Intelligenz Daten aus. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Echtzeitanalyse der rasant wachsenden Masse verschiedenster Finanzmarktinformationen im Internet. Die Technologie soll Kunden - darunter Börsen, Großbanken, Versicherungskonzerne und Finanzmarktdatenanbieter - bei der professionellen Entscheidungsfindung im finanziellen Bereich unterstützen.



"Um unsere Innovationskraft weiter zu steigern, ist Sowa Labs eine perfekte Ergänzung", erklärt Alexander Höptner, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart GmbH. "Dank dieses strategischen Schrittes können wir eine Schlüsselaufgabe innerhalb unserer Digitalstrategie erfüllen: Mit dem Aufbau der Bereiche Künstliche Intelligenz und Datenanalyse fokussieren wir uns komplett auf den Privatanleger." Angesiedelt ist Sowa Labs bei der Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH, die derzeit an innovativen Produkten in den Bereichen Aktien, Kryptowährungen und Blockchain arbeitet. "Wir heißen die Mitarbeiter von Sowa Labs in der Gruppe Börse Stuttgart herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam maßgeschneiderte digitale Produkte für unsere Kunden zu entwickeln", so Höptner.



Der Umfang der Transaktion liegt im siebenstelligen Bereich.



